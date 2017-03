Come, ne sono certo, sa molto bene il nostro pubblico di “gloriosi”,non è sempre stato un“piacione” e languido, adatto a svariate complicità di “cassetta” nonché ospite perfetto per gli spettacoli televisivi del sabato sera.La sua parabola artistica è in realtà iniziata con una brillante prestazione collettiva con i Blackjack, per poi sfornare alla metà degli anni ottanta almeno due autentici capisaldi dell’statunitense (l’omonimo del 1983 e, soprattutto, il fenomenale “” del 1985, che non può proprio mancare nelle collezioni degli appassionati del genere).Dopo un altro paio di lavori già orientati all’, ma ancora più che dignitosi (“” e “”), la splendida ugola “negroide” di(qualcosa tra) si è completamente consacrata al, cagionando una profonda delusione negli animi dei suoi tantidella “prima ora” e determinando contestualmente un repentino incremento nelle sue finanze.Ora, la notizia di una collaborazione trala, ormai indiscutibile punto di riferimento discografico internazionale per l’intero settore delmelodico, stimola fatalmente, anche nel più pragmatico degli, qualche inconfessabile auspicio di un ritorno all’antico... niente da fare, anche quel vago barlume di speranza è cancellato da un disco che s’intitola "" e si prefigge essenzialmente di omaggiare alcuni classici della storia della cinematografia tramite la riproposizione dei loro temi musicali portanti.Un albo di, insomma, infarcito per lo più dida piano bar (o al massimo, da), eseguiti e interpretati in maniera pressoché impeccabile e tuttavia pure abbastanza inerti e banalotti, anche volendo inquadrare il tutto in un’ottica “generalista”.Le ennesime versioni di “”, “” (dalle omonime pellicole) e “” (del seminale, tratta da “” di) lasciano l’astante tanto ammirato (per la maestria nell’emissione fonica) quanto impassibile (sotto il profilo emotivo), mentre peggio di loro riescono a fare “” (portato al grande successo daanche grazie all’inclusione nella colonna sonora di “” ... qui ripresa dal nostro con il contributo di, in realtà autrice del pezzo ...), “” (da “”, dove è cantata da) e la“As time goes by” (di “”), caratterizzate da brandelli di stucchevolezza parecchio evidenti.Tra i momenti più intriganti segnaliamo invece una finalmente vivace “” (tratta da “” ... le signorine in particolare ricorderanno la scena in cui un giovanesi dimena in camicia, mutande e calzini sulle note di questotargato proprio& The Silver Bullet Band) e la conclusiva “”, gradevole trascrizione in formadi un pezzo dei comici e musicisti The Lonely Island (gustatevi il relativo, con lo stessotra i protagonisti).Una grande voce ormai irrimediabilmente “persa”, uno spreco (almeno per l’arte!) a cui rassegnarsi senza appello, ma anche la conferma del considerevole prestigio conquistato dall’etichetta napoletana ... mentre cerco di scacciare con prepotenza dalla memoria le melodie galvanizzanti della divina "" (scritta con, un altro “nobile”,, un po’ “decaduto” ...), decido, tutto considerato, di concedere una risicata sufficienza all’opera ... e poi non si dica che la riconoscenza non è di questo mondo.