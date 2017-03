Come già ricordato in occasione delle riflessioni su "Feed the Extermination", inon sono più quelli di "Go and Live... Stay and Die" e di "Brain Damage", ma perlomeno oggi, con il nuovo "", riescono a far di meglio rispetto al recente passato.Infatti, con il loro quinto album ("", per l'appunto) la formazione tedesca (ora tornata a essere un quintetto) riesce a dare vita a un Thrash finalmente convincente, nel suo guardare agli eighties e senza cercare di spiccare voli pindarici che non gli appartengono.Certo, "" inizialmente la prende un po' ala larga, con quel suo intro alla X-Files, ma quando decide poi di crederci, ecco che ci appare un ispirato e martellante (picchia senza alcuno scrupolo) Thrash Metal alla "vecchia maniera" (Kreator, Artillery, Annihilator, Darkness...), con chitarre affilate e unfinalmente ben calato nella parte.La solidità di brani come "" (con qualcosa dei connazionali Warrant) o la spaccaossa "", puntellati da un guitarwork invero efficace (anche nel breve intermezzo strumentale ""), fanno finalmente guardare aisenza sospetti e timori. Tutto sommato incappiamo solo un paio di canzoni sottotono, la sin troppo sintetica "" e l'insipida e incerta "", mentre due parole a parte spettano alla conclusiva "", episodio arpeggiato e intimista, con tanto di clean vocals, e non solo fuori contesto, se non per quel finale elettrico e distorto, ma davvero superfluo e dannoso all'economia del disco.Non siamo, ovviamente, di fronte alla Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven (cui potrebbe rifarsi l'artwork) ma a un discreto lavoro di una band che ha cercato una seconda occasione e non vuole sprecarla.