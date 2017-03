estremo

appartengono alle nuove leve del death / black americano e dopo aver rilasciato lo scorso anno l'EP "Progenitor of All Aberrations", esordiscono, sulla prestigiosa Osmose, con questo, una mazzata nei denti per meno di mezz'ora di musica.Cosa dirvi?L'album è, più o meno, uguale dall'inizio alla fine, il gruppo spacca "seriamente" i culi, la potenza ed il tiro non lasciano assolutamente respiro, il suono è in un certo modo debitore dell'estremo anni '80 (date un orecchio ai solos), la produzione eccellente nell'esaltare l'ecatombe sonora che andrete ad ascoltare, gli strumenti possenti e feroci come la voce del singer, i brani diretti e semplici con poche concessioni agli orpelli.Questo vi basta?Se siete amanti del metalsenza compromessi, senza sperimentazioni o puttanate simili, con una marcatissima atmosfera "live" (dal vivo certamente scapoccerete alla grande) beh, questo è il disco che fa per voi.Negli altri casi fate come canta il buon (?) Ligabue: non mi rompete i coglioni.