Forse non tutti conoscono la figura di. Il tastierista bazzica gli ambienti elettronici/progressivi (e limitrofi) da anni e quel minimo di notorietà l'ha raggiunta quando è entrato a far parte dei Porcupine Tree di, preferendo sempre rimanere in secondo piano rispetto ai vari artisti con cui ha lavorato (dai Japan a).Nonostante la carriera pluriennale,è solo il terzo disco "puramente" solista di, ed è vivamente sconsigliato a chi è alla ricerca di un qualsiasi album che possa essere identificato come "rock".Già dall'inizialesi ha l'impressione di trovarsi un locale di tendenza di Manhattan, con musica lounge, ipnotica e con pochi e misurati inserti vocali di scuola minimal teutonica. Le atmosfere lynchane e inquietanti disono stemperate dalla tromba die dal morbido piano elettrico di, oltre che da azzeccati momenti melodici.è un lungo brano rarefatto e sospeso che strizza l'occhio all'estremo oriente prima di assumere tratti cinematografici che rimandano all'opera di Vangelis. L'arrangiamento minuzioso di, vero e proprio manuale di sound-design, anticipa, il punto di incontro tra la scuola elettronica francese die quella tedesca di, con una spruzzata di gusto tipicamente britannico donato dal sax diha forti connotati sperimentali e moderni (forse qui ci sarebbe potuto arrivarese fosse ancora vivo), e sorprende l'inaspettato break melodico lasciato alle chitarre acustiche.riprendere le idee della prima traccia aggiungendo una dimensione vagamente algida e sinistra, prima del beat martellante della batteria a suggerire paesaggi sonori di memoriaData la totale estraneità della proposta ai generi solitamente qui trattati,non meriterebbe nemmeno un voto. Ma bisogna pur darla qualche soddisfazione ai tastieristi di tanto in tanto...