Il terzo album, generalmente, rivela interamente la vera capacità e le inclinazioni più profonde di una band ed anche per i teutoniciquesta regola non scritta è stata rispettata.Edito ancora daquestoinfatti, seppur mantenendo le coordinate di un doom/death melodico dei primi due lavori, smussa un filo gli spigoli più aggressivi puntando forte sulla melodia ed un mood decisamente malinconico regalandoci un ascolto decisamente interessante.La sezione ritmicaoffre un tiro solido e senza sbavature mentre le asce diduettano tra loro con un affiatamento ed un divertimento che arriva chiaro all'ascoltatore spesso trasportato da melodie create per arrivare a toccare i tasti emozionali più profondi.Ottima anche la performance di, in grado di passare da un growl profondo ed evocativo ad un clean di grande impatto emotivo.Tutte le canzoni della release, ad eccezione della strumentale, sebbene poggino su base decisamente death hanno le cadenze ed i ritmi allungati del doom e richiamano immediatamente alla mente band quali Katatonia, Opeth o Swallow the sun ai quali il gruppo è certamente debitore.Ascoltando la bellissimao la suiteperò ci si accorge che riecheggiano anche gruppi come Omnium Gatherum o Eternal Tears of Sorrow nel sound della band, dimostrando ancora una volta che i teutonici hanno appreso molto bene i canoni dettati da gruppi che hanno codificato le regole del genere.Una menzione a parte merita la conclusiva -e splendida-che crea un'atmosfera disperata, cupa e depressa eppure ipnotica, con una partitura chitarristica finale meravigliosa, un brano perfetto per anime irrequiete e tormentate, alle quali d'altra parte tutto questopare essere idealmente dedicato.Un disco - in conclusione- ricco di spunti e privo di filler o punti deboli che, pur non stravolgendo le regole di un genere nè introducendo alcuna novità, risulta fresco e scorrevole anche dopo numerosi ascolti.