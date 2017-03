Questa misteriosa (di loro si sa pochissimo) one man band ci offre una scorpacciata di canzoni brevissime, velocissime ed incazzose. Il genere proposto, come avrete capito, è un punk - metal elementare, dissacrante, "ignorante” nella sua semplicità di fondo. Batteria che tiene un solo ritmo forsennato, vocals sguaiate, riff di chitarra lineari, solos veloci e minimali. Non aiuta la produzione, che tiene (volutamente credo) il livello appena sufficiente e speculare al genere proposto. Per fortuna abbiamo due riuscite covers dei Venom ("" qui resa velocissima) e "", selvaggia e veloce, che alzano un poco il livello del disco abbassandone la noia; purtroppo però è un fuoco di paglia, le altre covers presenti di gruppi quali Mistreater, Pagans, The Spits, Crucifixion, Scarab, Quiet Riot e Girlschool sono molto meno incisive per non parlare dei numerosi pezzi live, registrati in modo scandaloso ( ok privilegiare la presa diretta senza sovraincisioni e trucchetti vari ) ma qui il risultato è imbarazzante. Che altro dire? Spiace vedere che ci siano gruppi che magari studiano per anni musica e sono costretti a suonare in cantine fumose rimanendo nell’anonimato e gruppi come questiche sfornano dischi di dubbia qualità, che possono interessare solo chi ama l’estremo di nicchia….