Strada impervia quella scelta dai, trio tedesco dedito a un alternative/post-rock interamente strumentale dove viene data priorità all'atmosfera piuttosto che alla tecnica.I veri limiti della proposta (che non sarebbe neanche male) stanno, per forza di cose, nella totale assenza di linee vocali (di cui si sente davvero la mancanza in alcuni punti) e di assoli, che potrebbero dare un "twist" nelle composizioni più lunghe e sfaccettate e tenere alta l'attenzione di chi ascolta.ha dalla sua inserti elettronici equilibrati e mai invadenti, così come la componente psichedelica dettata dall'ingente impiego di effetti diaiuta a creare qualche riuscito diversivo compositivo.brilla per il lavoro dinamico e contrasta con la più piatta, con il curioso utilizzo del delay come un arpeggiatore (idea che definirei pinkfloydiana). Il groove difunziona, grazie anche allo spazio lasciato alle timbriche meno tradizionali (elettronica e synth nello specifico), e anticipa, vero e proprio manuale di post-rock strumentale, brano vario, vagamente progressivo, lungo, ma nel complesso scorrevole. Quando arriviamo aperò, la verità è che non ne possiamo più: la mancanza di una melodia vera e propria pesa come un macigno, considerando anche che dal punto di vista armonico/melodico tutte le soluzioni, ormai, sono state di fatto messe in campo.Luci e ombre, come spesso capita in un primo album. I margini di miglioramento ci sono, come sempre, ma rimando la band all'incipit della recensione per qualche consiglio immediato e di facile applicazione...