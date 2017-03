è un titolo fortemente in contraddizione con la musica proposta dai, saldamente ancorata agli stilemi grunge/alternative di metà Anni Novanta. Il duo norvegese non scrive musica malvagia, ma non mi sembra che riesca a trovare margini di miglioramento in un sound che, probabilmente, ha detto tutto quello che aveva da dire parecchi anni fa.ha dalla sua suoni e melodie potenti e convincenti che rimandano a Muse, The Mars Volta, The Butterfly Effect, così come la successiva, più vicina a certe cose dei Placebo e dalla coda (quasi) metal. Conqualcosa comincia a non girare a dovere: il brano è lungo, complessivamente roccioso, fortemente debitore del grunge, ma le linee vocali non sono sempre ficcanti.(non lasciatevi ingannare dal titolo) non aggiunge nulla a quanto finora ascoltato, così come la successiva, che parte dalla ritmica della zeppelinianaper dare vita a un brano dinamicamente vario e dal tiro indiscutibile. La chiusura è affidata a, altra traccia lunga dal carattere quasi progressivo, ma meno fluida e coerente, incerta sulla strada da percorrere (il finale in fade parla da sé).Mediamente tutta la critica internazionale ha speso buone parole per questo album di. Io, per ora, non sono molto impressionato, ma sono pronto a ricredermi. Vedremo cosa ci riserverà in futuro questa giovane formazione...