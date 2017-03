I francesiprovano a dire la loro nel fittissimo universo power-prog, e l'impegno in tal senso va riconosciuto e apprezzato. Lo fanno spingendo molto sulla componente progressiva ed evitando quanto più possibile la forma canzone tradizionale.L'introduttivaè un brano pestato vicino, in alcuni momenti, al power tradizionale di Therion e Nightwish. La successiva, dalla struttura coraggiosa e con le orchestrazioni in evidenza, porta con sé tutti i limiti e i punti di forza della proposta, fatta di musica ben eseguita, non sempre scorrevole, ma ancor meno riuscita sul fronte delle linee vocali, vero handicap di questo. La voce dinon è malvagia, ma quello che canta non è minimamente in grado di stamparsi in testa, neanche dopo molteplici ascolti. Non va meglio con la lineare, mentre l'atipica ballad, con i pochi e mirati momenti più "densi", tutto sommato funziona.ha dalla sua un incedere epico e cinematografico, buone dinamiche, orchestrazioni equilibrate, ma una forma eccessivamente elaborata, così come la successiva. Il buon lentoprelude all'acustica "Deadly Nightshade" (omaggio burtoniano?), che "scivola" sul finale elettrico/marziale, decisamente fuori luogo. Le idee trite e ritrite di, un libro nero dell'heavy/power sinfonico, sfociano nella conclusiva, traccia sfaccettata ma coerente, ricca di saliscendi emotivi e quindi promossa.Non è un inizio da strapparsi i capelli, ma si percepisce la volontà di distinguersi, e questo è sicuramente positivo. A risentirci...