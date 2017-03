Nella musica deic'è davvero tanta roba: alternative, metal, crossover, cantati puliti e non, e soprattutto tanta melodia che strizza l'occhio a sonorità più mainstream (c'è anche capacità di sintesi, ma in questo caso specifico si tratta di un'arma a doppio taglio).Già dall'inizialeentriamo a capofitto nell'universo sonoro della band, un modern metal articolato ma indubbiamente catchy. La nervosaanticipa la pestatissima e incalzante, dal ritornello ficcante e dalla riuscita apertura centrale.si distingue per il mini-break dal sapore latin, mentrespicca per il contrasto tra il riffing serrato die la teatralità del refrain cantato daDalla metà in poi, però,comincia a mostrare i limiti di una proposta sì interessante ma pericolosamente ingabbiata in un numero limitato di soluzioni espressive:, nonostante il titolo, è una power-ballad anonima e poco interessante;ha qualcosa degli Adrenaline Mob dell'era-Portnoy; le influenze metalcore disono un po' buttate lì, così come i rimandi heavy/thrash appena accennati di, dalle liriche particolarmente "spinte";(bello il solo) esono filler poco incisivi, ma ici regalano un finale coi fiocchi con, sei minuti dinamicamente complessi dall'arrangiamento elaborato, minuzioso e non scontato che mi hanno ricordato i Fates Warning di metà Anni Novanta.Un limite oggettivo c'è: se su tredici brani dodici durano 3/4 minuti e hanno tutti la stessa struttura/evoluzione, la voglia di skippare qualcosa, inevitabilmente, viene. Ma tracce come la conclusivafanno intravedere del buono che sarebbe un peccato non cogliere...