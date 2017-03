Non se ne sentono più di live così, con i suoni naturali e chiaramente ripresi in diretta (ho giusto qualche perplessità sulle tastiere) e con i brani "metronomicamente altalenanti". Di certo non sentiremo più live con, prematuramente scomparso all'inizio dell'anno dopo una lotta impari contro il cancro.Questo, alla fine, ha principalmente il compito di celebrare la sua memoria perché, oggettivamente, non è che avessimo un gran bisogno di un nuovo disco dal vivo degli. L'occasione è speciale, è vero, c'è lache arricchisce i brani dain poi, ma il mix (in primis) non è che valorizzi in modo particolare l'apporto dell'ensemble.Eternamente giovani risultano invece gli, con una prova maiuscola (penalizzata solo da unnon sempre chirurgico), soprattutto nell'esecuzione dei brani più famosi degli esordi () o più elaborati e progressivi (). Mi astengo sui brani più zuccherosi (), a me poco congeniali, ma mi inchino davanti all'esecuzione della commovente, qui proposta con un pathos che solo certi pezzi da novanta del rock possono ancora permettersi.Col cuore si potrebbe tranquillamente dare un 10, quantomeno per tributare quel mostro sacro che è(impeccabile dall'inizio alla fine dello show), ma criticamente c'è da segnalare una certa "ridondanza" della release, almeno nella versione "audio-only", anche a fronte dell'immenso catalogo live esistente della band.Detto ciò,