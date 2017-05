Avevo davvero creduto di trovare molta più sostanza in questo, album che sulla carta doveva essere "un punto di non ritorno" dell'industrial metal più contaminato.Ammesso e non concesso che di industrial in questo disco c'è poco o niente (forse giusto il look dei), la formazione finlandese ricorda sì a momenti i padri putativi del genere (Rammstein per gli sprovveduti) ma è molto più facile accostare la proposta del sestetto al black metal sinfonico di Dimmu Borgir e simili.Dopo l'inquietante, minimale e cinematografica ouverture (), l'attacco difa davvero venire l'acquolina in bocca, con il suo pregevole equilibrio di sonorità derivate dalle band di cui sopra. Ma ecco sopraggiungere l'improponibile ritornello cantato daa rovinare tutto, tanto scontato quanto fuori luogo.è modern metal più canonico (un po' Gemini Syndrome, un po' Subliminal Fear) ma si perde nel finale in fade, prima dell'affine, dal ritornello molto più zuccheroso. Il superfluo interludio(primo di tanti e parimenti superflui) sfocia nella credibileche sembra presa direttamente da(sì, quell'album che è piaciuto solo a me). Altro interludio () ed è la volta della prolissa, connuovamente impegnata a rompere le uova nel paniere al nervoso e convincenteè meno pretenziosa, e per questo più riuscita, e anticipa il terzo interludio (ebbasta) del full-length, l'orrorifica. Il riff diè promettente, ma pochi secondi ci separano dall'ennesimo ritornello diabetico.presenta gli stessi pregi e difetti die anticipa l'enigmatica titletrack dove cornamuse battagliere allacercano di travestire da power ballad un anonimo brano pop. Boh.Assoli non pervenuti (e quando pervenuti, modestissimi),ha dalla sua giusto un'ottima produzione a cura di(Hammerfall, Powerwolf, Opeth, ecc.), e tanto basta per strappare una risicatissima sufficienza.Peccato, ci avevo sperato.