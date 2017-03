Death melodico? Mah. Progressive? Talvolta. Black sinfonico? Può capitare. Metalcore? Quanto basta. Alternative? Probabilmente sì.Apprezzo sempre i gruppi coraggiosi che provano a cercare nuove contaminazioni e a far parte di quel calderone che alcuni chiamano, non sapendo più che aggettivo mettere davanti al nome del nostro genere preferito. I, però, dal mio punto di vista sono a dir poco disorientanti.Lungi da me voler “categorizzare” tutto, ma in un’epoca in cui i dischi non si vendono (ma paradossalmente ne escono sempre di più), i locali dove suonare chiudono o cambiano pelle (recente è la triste vicenda deldi Brescia), e la fruizione della musica è sempre più “liquida” (i supporti fisici, purtroppo, hanno i giorni contati), qual è lo scopo di questi 50 minuti di musica così variegata? Vi lascio con questa domanda, per la quale sicuramente esiste una risposta, ed entro nel merito…L’introduttivaè rocciosa, e sfocia in, un assalto frontale a cavallo tra prog e metalcore impreziosito da ottime tastiere in penombra e da un ritornello ultra-melodico.è un’altra bordata dalle tinte orientali più vicina a sonorità heavy/power tradizionali, con un break in growl un po’ forzato che però lancia i bei soli della coppia. I toni non si smorzano neanche con, che rimanda a una versione nordica e più melodica degli ultimi Periphery. La più lineare, costruita su un solido riff da headbanging, prelude al breve interludio strumentale, cui attacca immediatamente, una specie di power-ballad dal piglio sinfonico.è “estrema con moderazione”, vicina al black sinfonico di Dimmu Borgir e Cradle Of Filth, in totale contrasto con la successiva title-track, ancora saldamente ancorata al metalcore dalle aperture melodiche. La narrataanticipa l’ottima, brano lungo e sfaccettato, molto cinematografico e progressivo nelle intenzioni, ma anche indiscutibilmente grooveggiante. Giusto per stupire fino alla fine, la band in coda ci regala una discreta cover didei Dio (?!?!).Difficile sintetizzare quello che penso in un numero, com’è vero che quello che penso non è necessariamente giusto in assoluto. Per cui, oggettivamente, diamo "a Cesare quel che è di Cesare" e premiamo questo, che non so immaginare che tipo di seguito possa avere ma che non ha certo paura di osare.