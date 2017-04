Secondo voi, secondo Gozzi, un avvento registico, potrebbe mai aver la forza, del Grande che recupera stralci postumi e impropri per cucirli in un filo di senso?...riuscirebbe mai a far cantare un dodicenne Anselmo su Ozma,a sceneggiare i migliori Baroness nella cordata di sopra?Sognate... un duna jam sotto casa vostra coi i suddettigli Sleep e una delegazione pacifica di neo primitiviste ignude?ottimo: stiamo ritagliando la follia dai disegni di massa!Stiamo agendo frattali tra legale/illegale. Stiamo riscrivendo un codice naturale di piccole norme.Siamo, soprattutto, in linea con la recensione di "Hark - Crystalline"?Hark è una band importante nello scenario attuale. Ribadiamolo.Anche se, per ridisegnare a china uno scibile, servono umani-macchine emi ostino a pensare che gli stessi Hark sfuggano da maggiori consapevolezze.Tuffiamoci negli ascolti e nel Classico mistero vivente (depauperabile solo per fissati illuministi)aldilà di ogni tratto necessario, oltre ogni marchio (di cosa poi?)#euclide#parmenide#wagneradios ai non plurali // di panda, koala, puma