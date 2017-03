Odianti del melenso nei ritornelli ariosi metallici, Restate immobili.Defenders dell'anti mother fuckers, Idem come sopra.Enucleatori della... lasciatevi fluire come arlecchini sessantottiani.(Avete pianto con - per i Sentenced?)Oggi è la giornata mondiale del giorno dopo!Festeggiate?Vi riconoscete sincretici abbastanza da scapocciare tra Pop post barocco, Core con chitarroni (e ini) epici e "Stridulii" vichinghi?So che che vi stupite, insistentemente, al cospetto delle secolari * urbanizzazioni europee!Si tratta di stare alla larga, parecchio alla larga, dalle brutture delle categorie.Spogliatevi di molto, perchè, c'è bisogno di ognicassa di risonanza umana (mezz'ora) pertrasportarequesto mini-affresco, oltre le mansuete fagocitazioni social.Conto su ognun* di Voi!per il s-writing che muove dai Purple "moderni", agli Helloween senza doppia cassa, passando per i Sikth più esili e smaliziati & i "We Came As * Romans" (etc...ometterei le svariate referenze core-melodiche)per la longevità in senso molto lato (Patient Zero)per il CORaggio stilististicoper l'artificio di pinponcheggiare le emozioni tra loro e loro e loro e "noi"per alcuni mini-solos da scena aperta, incesellati a spanne nelle parti accoratepieno per le vocalitàper la #Indie...(o forse 8,66 -??- per la capacità di sfumare le idee più deboli nel sopravvento formale della canzone)per i frammenti struggenti meno credibiliperchè siamo al primo discoper essere, con la cuffia rotta, nella TOP di metal.it del momento!per la natalità di sapersi fermare (ahahhahah):Album della settimana (lunga) che schiude la Primavera Boreale!