SheItWC pare una buona flessione nella discografia del Danko, almeno per ora.Sembra una brutta copia dei Freak Kitchen più Freak oppure una rockeggiante "copia asfittica" diTom (Jones).tra le mie non preferite. Un cocktail improbabile tra Smashing P, polizieschi americani anni ottanta e le zampate dei "quatt rocento osta coli": Freak, scura, sexy, cartonata come i sabati al centro commerciale. Non raggiunge la piena sufficienza nemmeno come squarcio nella programmazione di radio Maria. Tra le più "Danko": grottesca con qualche spillo nel plettro e qualche spettro orwelliano.spumeggiante, californiana, adolescianziale, epica come un fungo coltivato sopra un acquario. Tra le più "scritte".I Soundgarden che ci canta un Elvis mulatto (semi semi cit. // ...Mmm Mmm Mmm Mmm - torno a far stage diving coi Therapy)La migliore sin qui. I Collective Souls mixati ai Volbeat. Bruttina... comunque.come sopra senza 'Collective' ma più riuscita. In corsa. Scanzonata, discretuccia.una "filler in un album riuscito"!(ok)lamentuccio rock: a tratti una ballad, ad altri, una cavalcata. Grossolana e sentita migliaia di volte. Tra le più sensate e sufficienti.Tanto motociclettistica quanto mal riuscita.Alla prossima Caro Danko, sperando non sia nel passato, o forse Si.