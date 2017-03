Era l'agosto 2016 quando, durante l'Helsinki Festival in Huvila, gliregistrarono questa special setlist con amici e musicisti ospiti.Un regalo speciale che laha deciso di fare ai fans (tra cui -confesso- c'è da almeno 15 anni il sottoscritto) con questoI finnici capitanati dal solito eccelsoesegue una carrellata di hits vecchie e nuove arrangiate con strumenti che esulano dal metal "canonico": ritroviamo percussioni, sassofoni, ottoni e quanto di più lontano dal tipico sound dei "Senza forma" si possa immaginare.Per citare qualche chicca a caso si passa dall'intro sognante con tanto di sax diad una versione quasi jazz diper arrivare ad unache ha addirittura sentori ottantiani alla Johnny hates jazz di "Shattered dreams" .Impossibile poi non menzionare il meraviglioso duetto diconnell'esecuzione dinonchè la splendida rivisitazione dicon i riff sognanti dia fare la parte del leone.E' una release solo per aficionados di vecchia data o collezionisti dunque?La risposta è un "no" deciso: durante gli oltre 50 minuti del disco la band offre proprio la sensazione del divertimento, del gusto di proporre la propria musica cercando di renderla fruibile e godibile anche per un pubblico più variegato, centrando in pieno l'obiettivo.Ancora una volta, e metto da parte la mia ammirazione per i ragazzi della terra dei mille laghi, gliregalano musica di alto livello anche se non inedita: oggigiorno mi riesce difficile chiedere di più.