Così concludeva una sua recensione giorni fa il Graz e così vorrei iniziare questa panoramica sul lavoro ad etichetta indipendente dei britanniciresta un mistero come un combo di così grande valore non sia già sotto contratto con una Major.Modalità suocera off.Veniamo a questo disco d'esordio della band di Nottingham: un devastante uragano metal.Non si può definire altrimenti questoche seguendo le coordinate stilistiche di Engraved Disillusion ed Anterior (come direbbe qualcuno: band del Regno unito, una coincidenza?) ci regala un eccellente album di melodic death metal in chiave moderna.Il drummered il bassistacreano un possente muro sonoro senza cedimenti e la coppia d'ascecesella riffs granitici e passaggi melodici senza soluzione di continuità. Menzione importante anche per il cantanteche alterna un growling di prim'ordine a parti in clean che aggiungono una nota di malinconia ai brani anzichè dare quel tocco catchy che spesso risulta fuori luogo in un album dalle sonorità inequivocabilmente death.Il singolo già pubblicato in streamingci afferra immediatamente con il suo riffing coinvolgente per poi sciogliersi in un chorus di grande impatto, ben preceduto da un bridge in cui i due chitarristi danno prova di gran feeling e gusto nei passaggi melodici; non si sono ancora spente le ultime note che giàbussa con la delicatezza di un rullo compressore alle nostre orecchie.con i suoi inserti elettronici rivela la parte più moderna del combo, una modernità che però viene tenuta a bada dalla violenza del comparto ritmico;sono purissima aggressione sonora con riffs dal sapore vagamente thrasheggiante e linee vocali che passano dallo scream al clean senza perdere un'oncia della loro pesantezza.E qui, quando ci si aspetterebbe la conclusione dell'album con 2 songs ancora più al fulmicotone, icambiano ancora registro regalandoci conuna canzone vibrante ed emotivamente coinvolgente dimostrando che i nostri si trovano a proprio agio anche quando rallentano il tiro e provano a toccare le corde più delicate dell'anima.Chiude la release la meravigliosa, ideale paradigma di tutto ciò che il gruppo può regalare in termini di melodia e violenza.Un album splendido, maturo e pronto per diventare una delle migliori uscite di questo 2017: con queste premesse è davvero semplice pronosticare perun futuro luminoso.E' tutto nelle vostre mani ragazzi.