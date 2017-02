Nemo profeta in patria, e non sto parlando dei capitolinima del sottoscritto che di loro non sapeva nulla, mai visti in giro o ai concerti, fino a che non gli è capitato tra le mani il loro debut cd "", uscito a fine 2016 per laNon che sia colpa loro eh, ci mancherebbe, anzi il culo di piombo qui sono proprio io ma certo sono bastati pochissimi minuti del loro album affinchè questo culone venisse preso a calcioni e spazzato via dal loro death metal ultra tecnico sì ma suonato col cuore, con una furia divina, tenendo sempre bene a mente il fine ultimo e supremo, comporre musica di qualità ed asservendo a questo compito la propria abilità.", che peraltro è un concept ispirato al romanzo “Ice Hunt” di(altro punto a favore), si muove in territori death di nuovo millennio, ovvero nulla a che spartire con il death che ha cresciuto noi over40, quanto piuttosto quello inteso come "moderno", consull'eterno piedistallo dei modelli da cui prender spunto, senza gli eccessivi tecnicismi, anche a livello di ingombrante presenza nel sound, di band come gli, peraltro presenti nella figura dicome ospite nel brano apripista, se non consideriamo la breve intro, con un assolo - questo sì! - vecchio stile che pare di sentireinLe comparsate non finiscono qui, c'è anchedei, tastierista degli, ma non è sulla quantità di gente coinvolta che si misura la bontà degli Unison Theory che affondano le proprie radici, ed ancor di più i propri riff, nella scuola thrash statunitense (vedi "", probabilmente il brano più canonico partorito dalla mente di) fondendole con le cadenze più sincopate e sinistre, esatte da un genere in cui seguire lo stesso ritmo da capo a fine sarebbe assimilabile ad apostasia.Cerebrali ma ugualmente passionali ed istintivi, glihanno confezionato un debutto con i fiocchi, in grado di sfamare entrambe le anime dell'ascoltatore estremo, quando magari attratto da sonorità più trendy ed attuali oppure resiliente ad un'eccessiva manierizzazione di quello che, a conti fatti, rimane in ogni caso death metal.Una produzione davvero di elevatissima qualità, ottenuta nei Kick Recording Studios conalla console () ed il master degli Hertz Recording Studios () e la chicca della conclusiva e magniloquente "" (chissà che usare più elementi epico/tastieristici sia la mossa definitiva) sono le classiche ciliegine su una torta che farà gola a molti.