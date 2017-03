Laoffrirà durante questo 2017 le ristampe di tutti e 4 gli album degli Empire partendo proprio da questodatato 2001.Rinfreschiamoci la memoria: glisi formarono per volere del chitarrista(Majesty/Razorback/Crematory) che in questo platter si avvalse dei vocalists(ex-Yngwie Malmsteen/Ring Of Fire) e(ex-Balance Of Power), del bassista(ex-Whitesnake/Black Sabbath), dei drummersed(ex-Stratovarius) e del tastierista dei Deep PurpleRiascoltando le 12 tracce che compongono questo lavoro (arricchito da 3 bonus tracks) possiamo riapprezzare l'energica, in cui l'eco dei Whitesnake fa capolino più volte soprattutto nelle linee melodiche, la malinconicaa cui è dedicata una delle bonus track in versione acustica e la meravigliosain cui la voce diregala una prova eccellente.ammicca ai primi anni '90 con il suo hard rock venato di melodia mentreedpotrebbero tranquillamente essere presenti in un album dei Ratt.sono brani sottotono che scivolano senza particolari sussulti, songs hard rock come tante mentre riascoltandogodremo di 4 minuti di puro divertimento rock 'n roll.Le altre 2 bonus track che chiudono l'album sono la strumentaleche faranno la gioia dei collezionisti musicali ma che non aggiungono ne' tolgono nulla alla release originale.Una reissue tutto sommato ben fatta, che permette a chi si fosse perso l'uscita di quasi 16 anni fa di riapprezzare un gruppo in grado di regalare dell'ottimo hard rock melodico dagli echi ottantiani.