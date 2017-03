Ecco come un gruppo, per il solo fatto di cantare in lingua spagnola, sia sottovalutato a livello internazionaleMartellanti, diretti, violenti, possenti, fragorosi, questi sono elAttivi dal 1981 (!) e dopo piu’ di un decennio di silenzio ( l’ultimo album “” è del 2001 ), con 6 full length e una miriade di demo, Ep, Lives,Bootleg in cantiere, l’ultimo dei quali “” uscito originariamente nel 2013 solo per il mercato spagnolo ed ora ripubblicato dalla Fighter che ci consente di riscoprirlo nella sua epicità; si, perché questi Muro potevano benissimo essere i nuovi Manowar, la loro proposta musicale è un potente power/classic/epic Metal cantato davocalist dotato di un’ugola eccezionale. Si parte col piede giusto con la titletrack e subito i riff sono serrati, la doppiacassa veloce e costante, i chorus potenti anthem da cantare a squarciagola, “si muove sulle stesse coordinate, mentre con “” eil ritmo rallenta un poco spaziando in un hard rock più classico. “” ci riporta sulle velocità tipicamente power, è come se i Running Wild si unissero alle epicità di RJ Dio e Manowar, se rendo l’idea ..c’è anche una riuscitissima e velocissima cover del classico “dei Rainbow ed anche qui le vocals non fanno rimpiangere RJ Dio. Pur essendo abbastanza ripetitive, le canzoni non stancano, hanno tutte un ottimo tiro, ed anche dopo ripetuti ascolti le vostre cornina rimarranno ben alzate, peccato solo che ottimi prodotti come questi siano difficilmente reperibili.