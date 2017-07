"notte"

Inexorbitant Future

Down Into The Sun

My Doom

Teaching Birds How To Fly

The First Corpse On The Moon

Snow

Wind To Fire

With You

Exorcism

"Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space"è un lavoro che fa pace con le distanze (Debite, Negate, 'naturali', Intese come...).Fa, inoltre, un'altra cosa fondamentale: la stima (delle circostanze)Presi tali plot, orientiamoci tra segni effimeri e soavi, potenti.iniziamo confurente, adamantina, eccelsa la parte maschile. Opener da capogiriPersino Candice Night, Stinghianamente immersa nel antimacismodi Kip Winger o di un certo D. Gindenlow, fa capolino nelle trame più sottese...linee isteriche domate da intelligenza adamantina, 100% Lethe!...E ci vuole un rapper francofono Per schiudere un'ulteriore parte onirica Che cavalca un ritmo elettronico da R. ZemeckisFrasi evocative e voci campionate in vena sublime rendono la traccia una traiettoria ecliptica"Tor-Helge sembra un torero post convenzionale / Antispecista, al punto da.domare.le.macchine"("In the Woods / Fever Ray")parati In una stanza della NASA che probabilmente Non inventeremo maiRidefiniscono il concetto di bridge (portante), lasciando a Terra una Diamanda Galas sedata e, finemente finalmente, godutaPace ad Anneke, The Third and The Mortal, a Sorrentinocapitolo di rottura:a questo punto è necessario frapporre fra l'opera e se stessi il proprio soggettivo sistema di riferimenti-gusti-tendenze- scolastica (metodologica)- algida, difficile, persuasiva, elettiva, elitaria, creativa laddove Antony and the Johnsons si fondi con Ram-ZetGrunge avantgarde oblio "lucazzen"Anne sontuosa ( - / Emel Mathlouthi / - )la fine esce dai mezzi con eleganza e coraggioאמןVilosophiana più per sintesi di sincopi che per esercizio stilisticosi perde in alcuni frangenti pur rimanendoAlienaPer i più Mooreiani bello aspettarsi assonanze da spalmare nelle innumerabili colazioni nella stazione orbitante (Awake)trenta secondi di troppo nelle linee vocali di ToreCommerciale, scozzese, artefatta, frivola, asetticalasciata la briosità apparente ci si prepara con Toffoli, attraverso rarefattepartiture che echeggiano di Low Roar)alla stasinel discorso tra Umani e manufatti programmabiliOpera a densità variabile, spessissimo opportuna. Sospesa, registrabile esclusivamente attraverso "l'immaterialità".PScosa sia capace di fare la mykingdommusic è prassicosa sia capace di fare Lethe?