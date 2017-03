E’ praticamente inevitabile … quando una proposta musicale, anche la più suggestiva e intrigante, assume le peculiarità del, aumenta ineluttabilmente anche il sospetto che dietro ad ogni nuovo interprete del genere ci siano imponenti dosi di “opportunismo”, pavide sostitute dell’ispirazione artistica più autentica.Quella delocculto ed esoterico pilotato da una voce femminile può essere ormai tranquillamente considerata un’importante tendenza della discografia contemporanea, ciò nondimeno sarebbe un vero peccato sottovalutare le notevoli virtù dei, finendo per assoggettarli a semplici emulatori di The Devil’s Blood, Purson, Blood Ceremony, Jex Thoth e Jess And The Ancient One.Ildei nostri può innanzi tutto contare su una delle voci più interessanti dell’intera “scena” e poi conosce la difficile arte della misura e della conturbante tensione espressiva, edificata su una cultura evidentemente non banale, estesa anche a un immaginario cinematografico che chiama in causa maestri del calibro diDopo un ottimo esordio sulla lunga distanza (“”), il gruppo fiorentino in questo “” propone la ristampa del suo primo” addizionata da alcuni inediti e da un paio di gustose, comprovando il suo ruolo di spicco anche in un ambito stilistico così competitivo e affollato.Come anticipato, la prima scaturigine di emozione e magnetismo risiede nella laringe inquietante e maliosa di, impregnata dai nobili timbri disenza per questo apparire poco carismatica, ma a catalizzare ancora di più l’attenzione è la grande qualità compositiva concessa all’ipnotico inedito assoluto “” e alle nuove registrazioni (apparse in precedenza in un rarissimo singolo) della Sabbath-” e della tenebrosa “”, tre “perle nere” di enorme suggestione emotiva.Al capitolotroviamo un’intensa versione di “” dei Blue Öyster Cult e, a ulteriore testimonianza di una vocazione tutt’altro che improvvisata, il sorprendente recupero di una “” dellaSam Gopal (caratterizzata da un imberbein) trattata con personalità e devozione.Il programma dell’(“”, una specie di CovenJefferson Airplane, “”, pregna di riverberi, “”, dal tocco quasie la stregonesca “”) consente, infine, di catturare l’immagine di unagià molto promettente nel 2015 e oggi sicuramente impegnata in un prezioso percorso di crescita verosimilmente non ancora giunto al suo culmine.L’attesa per il nuovoè altissima …