Faccio sempre molta fatica a “accettare” checomepossano “invecchiare” come tutti gli altri esseri viventi del globo terracqueo. Eppure a vedere le rughe del suo viso e ad ascoltare il leggero logorio nella sua voce è evidente che anche per il selvaggiodei Ratt il tempo è passato.Anni trascorsi tra eccessi, successi e beghe con i vecchi compagni d’avventura, senza dimenticare una carriera solista giunta, non senza incertezze, al quarto capitolo.Ebbene, “” suona un po’ come l’albo della “maturità” di, in cui convive inevitabilmente il suo glorioso passato (, due dei suoi attuali coadiutori, facevano tra l’altro parte dei Mickey Ratt, prima incarnazione dei futuri artefici di capisaldi del genere come "" e "" …) e la sua vita artistica più recente, attenta anche a suggestioni musicali maggiormente “moderniste”. Così, “” potrebbe benissimo essere scambiata per una magnetica fusione tra Jane’s Addiction e Alice Cooper, “” (in pieno “) e ”” faranno venire i brividi agli estimatori dei miglioricaliforniani e “” arriva addirittura a evocare gli Arcade, meteorico progetto del nostro targatoLe scosse Zeppelin-di “” e della ballata “” propongono altre intriganti prospettive emozionali, almeno quanto le vibranti pulsioni di "” non lontane da certi Aerosmith o la divertente spigliatezzadi "”, in odore di Poison.Leggermente meno efficace appare la grinta un po’ “forzata” di “” e la lieve apatia della Van-Halen-” e della”, mentre a risollevare le sorti del programma ci pensano l’” e, soprattutto, “”, un brano decisamente intrigante per freschezza armonica e tensione espressiva.Complessivamente siamo di fronte ad un buon lavoro, realizzato da un veterano che, nonostante qualche “acciacco”, si offre al pubblico delancora in pregevoli condizioni di forma (, proprio come noi che lo seguiamo dai suoi esordi … o no?) … un bel modo, insomma, d’ingannare il tempo nell’attesa di una nuova puntata delladedicata ai Ratt …