Probabilmente il celeberrimo aforisma di Nietzsche racchiude meglio di tante parole la carriera ed il percorso artistico degli svedesiIn attività dal 1991 hanno avuto numerose interruzioni nella loro storia e questoesce dopo 5 anni dall'ultimo LP "Illusion of Grandeur", periodo nel quale il combo ha dovuto affrontare l'uscita dalla formazione dei fratelliamici nonchè membri fondatori della band.Per fortuna delle nostre orecchiehanno perseverato e, dopo aver reclutato l'ottimo chitarristaed il session drummer, hanno iniziato a lavorare sul loro 5° full length.Ed il risultato è una vera bomba, un puro album di Swedish death metal sulla scorta dei maestri Unleashed che però incorpora groove e vibrazioni più moderne.Intendiamoci, le concessioni alla melodia sono funzionali a dare pathos e drammaticità alle canzoni e non certo messe affinchè si abbia un suono troppo catchy o radio oriented., l'intro strumentale, predispone e sintonizza l'ascoltatore sul mood che glivogliono mostrare ed infattiaggredisce i timpani con i suoi riffs micidiali fatti apposta per un headbanging furioso.combina perfettamente thrash e death ed offre una struttura molto dinamica ed un'atmosfera caotica ben sottolineata dal growling profondo diSi susseguono poicon il suo incedere iniziale lento e cadenzato ma non per questo meno violento,una song fatta appositamente per essere un must in sede live e la title trackche regala accenni di suono quasi industrial.A questo punto glicon l'acusticapermettono di tirare il fiato e fare un lungo respiro prima di immergersi nel micidiale quartetto finale ben introdotto dalla bellissima(la mia traccia preferita), un pugno di ferro avvolto in melodie di velluto.spiega meglio di tante parole come la fusione tra death metal old e new school sia riuscita alla perfezione al quintetto scandinavo, così come la micidiale muraglia sonora diChiude il disco l'epica, un mid tempo cupo e disperato, con un bridge ed un refrain che penetrano quasi fisicamente nel cervello.Un album veramente ben fatto, ben prodotto, con un mixaggio di suoni esemplare che però non sconfina mai nel troppo pulito che sovente rende artificiale e impersonale un disco. Gliregalano ispirazione e sudore con questo, un disco che ogni amante di questo genere di death dovrebbe ascoltare almeno una volta.