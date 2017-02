Bella sorpresa quella costituita dagli australiani, quartetto che solo dopo 10 anni circa di esistenza (e capisco bene il perchè...) è riuscito ad esordire sulla lunga distanza grazie ad una label che non ha nel suo DNA la paura di fallire e di osare, ovvero laTuttavia i nostri eroi non è che siano stati con le mani in mano finora, tanto che ben tre di loro abbiano avuto ed abbiano tuttora impegni con i più noti, altra band australiana con grandissimo successo di critica ma non altrettanto di pubblico. Perchè?In effetti i nostri sono dediti ad un progressive metal piuttosto estremo, che spesso "potrebbe" ricordare i, specie per quanto riguarda l'abilità con gli strumenti, che in aggiunta ha come particolarità quella di essere pressochè totalmente strumentale, presentando qualche parte vocale solamente in una delle 7 tracce di questo bell'EP dall'enigmatico titolo di "".Quando parlo dei Cynic con moderazione, a differenza di tanti colleghi che probabilmente si sono limitati a leggere l'info sheet allegata al disco, è perchè i Vipassi hanno un cuore molto più incline alla musica estrema rispetto ai loro colleghi d'oltreoceano, tanto che spesso chiudendo gli occhi durante una delle loro sfuriate potrebbero benissimo essere accostati a qualcosa già ascoltato in dischi come "degli, tanto per comunicarvi quando melodici e depressivi possano riuscire ad essere questi quattro ragazzi.Certo, ci sono anche dei momenti dove la componente progressivo/tecnica la fa da padrone, tipo "", in cui il fretless bass dicompie dei giri pazzeschi e tutto gli ruota attorno di conseguenza, anche se successivamente si rientra in canoni più malleabili, come l'assolo di chitarra, moltoe intendo la band dinon il genere musicale.In ogni caso la struttura su cui poggiano le basi i Vipassi è effettivamente di musica estrema, seppure anestetizzata da tantissima capacità (ed è un piacere ammirare questi musicisti all'opera, effettivamente) e da molta melodia nei momenti più classici o ambient, quasi shoegaze o post black metal talvolta (vedi la poetica "") ed in questo sta la grandissima differenza col succitato "", perchè tanto è lì che si vuole andare a parare, musica che ha in comune solo il termine progressive, perchè tutto il resto proprio non c'entra nulla.Insomma, un disco incredibile. Così incredibile che nemmeno un dinosauro retrogrado closed-minded come me ha fatto caso alla mancanza della voce, ricordandomene solamente alla fine dell'ascolto?Che ne dite, varrà almeno un ascolto?Maestoso. Di fronte a dischi così possiamo solo applaudire e respirare a pieni polmoni: a dispetto della fogna del mainstream, c'è aria pura nell'underground.