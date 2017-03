Prendete cinque giovani di belle speranze, metteteli in una sala prove, fategli scrivere canzoni mettendo insieme tutto quello che negli ultimi anni ha avuto un minimo di seguito (alternative, death, crossover, ma non solo), condite con una generosa dose di inesperienza ed ecco fatta la ricetta di questo breve EP dal titoloI danesi(all'esordio con) puntano su una produzione poco patinata e molto grezza per dare voce alle proprie idee, ma sono le composizioni a destare più di una perplessità.tocca un po' tutti i generi sopraccitati, ma è poco fluida e poco incisiva.costeggia territori più mainstream aggiungendo una nota thrash, ma il mordente manca (anche a causa di qualche minuto di canzone di troppo).ha qualcosa delle armonie opethiane, ma dopo tre minuti ha già esaurito tutto il suo potenziale, così come la conclusiva, dal groove scontato e dalla coda pachidermica e noiosa.Un biglietto da visita poco entusiasmante...