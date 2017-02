Ben sette anni son dovuti trascorrere dall'esordio "The Giants of Auld " (peraltro ristampato dalla Candlelight Records nel 2013) al suo successore, "" : un album che conferma tutto il valore di questa formazione scozzese, che mostra evidenti progressi sia sul piano compositivo sia su quello esecutivo, e che per l'occasione si propone in un concept storico che affronta un preciso momento storico, i due tentativi di riportare con la forza sul di trono di Scozia, Giacomo VII rispettivamente nel 1715 e nel 1745, e da qui il titolo del disco.Sul piano musicale inon paventano alcuna abdicazione: una proposta che pur eretta su fondamenta Black & Death Metal sa spaziare dall'Epic al Folk, giostrando il tutto lungo composizioni articolate (comunque mai ridondanti) o esageratamente derivativeL'intro iniziale, "" ci accoglie fra rumori di battaglia e cornamuse in lontananza, per poi aprirsi un po' a sorpresa sulle note di un paio e un coro in crescendo, che ci guidano alla seguente "", con le sue reminiscenze folk che preparano il campo per il Pagan Black Metal che può far pensare a dei Winterfylleth più epici o a dei Wodensthrone meno cupi, ma pure a Falloch (dove, peraltro, militava il nuovo bassista) ed Arkona, per quanto sia da sottolineare come inon si rifacciano sfacciatamente a queste o ad altre band. Credo che "" possa essere il brano più indicato per delineare il mood di "", con i suoi toni orgogliosi e tutte le sfaccettature ed i chiaroscuri che lo caratterizzano. Un bel contrasto con le pulsanti "" o "" che sono le canzoni più immediate e frontali, almeno nella loro parte iniziale prima di un finale epicheggiante e (soprattutto la prima) con largo impiego di tastiere e cori.Ma non va sottovalutata nemmeno la conclusiva "", che punta forte sulla melodia e sul pathos, con le sue atmosfere celtiche e folk." è un album di cui ipossono andare fieri.