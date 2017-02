Son passati quattro anni dal precedente "Possession", e non sarebbero nemmeno tanti e niente di allarmante, se non fosse che questa pausa era dovuta a problemi di salute di, cantante, chitarrista e luce dei. La quale, per fortuna - tranquillizzando così anche il buon Grazioli - a vedere il video di "" e "", sembra ora essere in gran forma.Fa poi piacere anche ritrovare un artwork ad opera disu un disco del più classico Power Metal, quello dalla discendenza teutonica, tra Stormwitch, Accept, Running Wild e facili accostamenti a Warlock, Velvet Viper e pure ai "nostri" White Skull.La già citata opener "", è una esplicita dichiarazione d'intenti: nessun tentennamento, un atto di appartenenza e fedeltà ad un certo modo di intendere la musica che non viene mai meno sino a "", un brano potente, epico e aggressivo, che ripropone l'accostamento ai. Qualche escursione in campo quasi Hard Rock con l'orecchiabile "", il lento "" (non particolarmente avvincente, a dire il vero...) e la power ballad "" (un po' meglio) con i suoi rimandi ai Primal Fear e l'ospite(Saracen) a duettare con, non cambiano la sostanza.Oltre a, troviamo altri due special guest:che fa saettare la sua chitarra sull'anthemica "" eche invece da spazio alla propria sulla speedy "".Come ci hanno già abituato in passato, inon si fanno nemmeno mancare un paio di cover, una per la versione CD e una per quella in vinile, rispettivamente "" (Grim Reaper) e "" (Exciter).Due ottime scelte. ma era facile aspettarselo dae compagni d'avventura... Due ottime scelte, ma era facile aspettarselo dae compagni d'avventura... quella che attraversa i sentieri del Metal e che hanno intrapreso ormai da anni.