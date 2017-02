Si scrive Andorra ma si dovrebbe leggere Andromeda.Perchè solo dallo spazio profondo può giungere la musica deie solo nel suo non essere di questo mondo si può spiegare il fatto che questi ragazzi siano ancora sotto l'egida di label underground come appunto lae non prodotti come meritano da una major.Il sestetto pirenaico ha tratto enorme giovamento dall'ingresso in formazione dialla seconda chitarra ealla batteria e così,dopo una discografia di altissimo livello che comprende album meravigliosi seppur praticamente misconosciuti alle nostre latitudini come "Core", "Shin-ken" ed il penultimo "Spiritual migration", ci regala questoche ha tutto già adesso per diventare il disco dell'anno.Questo è un lavoro magistrale, magniloquente, pieno di musica ed idee: qualunque sia il genere di vostro gradimento è presente in questo album.Passiamo dal progressive dei primi Dream Theater, ai Symphony X, ai Dark Tranquillity di "Damage Done" sino alle vette avantgardiane sublimi degli Arcturus ed ai duetti vocali degli Scar Symmetry.E' inutile provare anche solo a fare un track by track, sarebbe come voler mettere gli argini ad una nebulosa o provare a contenere l'energia che sprizza da una supernova: fatica vana.Ogni canzone ha vita propria ma si completa solo attraverso quella successiva in modo che tutto l'album sia una grande suite che risulta comprensibile appieno solo con l'ascolto completo, un viaggio nelle profondità del cosmo che gli andorriani esplorano con i loro riff e le loro soluzioni melodiche intricate ma perfettamente godibili.Il disco si avvale di ospiti di prim'ordine quali Paul Masvidal (Cynic, Death) e Oystein Landsverk (Leprous) oltre alla voce soave di Merethe Soltvedt che regala un duetto da brividi con il tastieristanella conclusivaha un universo di microcosmi al suo interno, dalla violenta esplosione di, alla calma improvvisa diche con le sue pennellate di synth e tastiera sembra accompagnare attraverso le lente orbite di pianeti lontani passando per le sonorità rarefatte die quelle grezze dia quelle puramente progressive di, terzo episodio della suiteNon è solo un album di metal, qui c'è tutto il metal di cui abbiamo bisogno. Andate e fatelo vostro.Se per caso non dovesse piacervi...bè oggigiorno si cura quasi tutto.