è un EP contenente brani appartenenti alle sessioni di registrazioni di Visions of Exalted Lucifer , album che ihanno rilasciato lo scorso anno per la Hammerheart Records che si occupa di licenziare anche questa "nuova" release.Chi conosce lo storico gruppo olandese, praticamente il padre putativo di tutta la scena black metal del suo paese, sa perfettamente cosa aspettarsi: musica diretta, senza alcun compromesso, suonata con perizia, distruttiva, gelida ed assolutamente devota alla fiamma nera., nel corso della loro lunga carriera, non hanno mai rinnegato lo spirito nero che avvolgeva il loro celebre debut "Onwards to the Spectral Defile " e sono, dunque, sempre rimasti fedeli al "vero" black metal, probabilmente senza riuscire mai a ripetere i fasti del primo album e, certamente, senza mai uscire da quell'undergroud che è il naturale ambiente in cui un gruppo come questo deve muoversi.Detto tutto questo, è evidente che il nuovo EP non cambia di una virgola, in un senso o nell'altro, la satanica proposta dei Nostri la cui qualità si attesta sui soliti livelli medio / buoni ai quali il gruppo ci ha abituato e che faranno, di conseguenza, la gioia di chi si professa amante del black metal nella sua accezione più pura ed old style.Per quanto mi riguarda, continuo ad ammirare la coerenza, ed il valore delle canzoni, di un gruppo VERO che dovrebbe essere preso a modello da tanti "colleghi", magari più famosi, ma certamente molto meno sinceri.Le porte dell'inferno si spalancano ancora.