A solo un anno di distanza dal debutto, tornano i, “super-trio” composto da(Steven Wilson, Steve Hackett),(Steve Hackett) e(Joe Satriani, The Aristocrats).Rispetto al sopraccitato album gli elementi di novità abbondano: un sound più ruvido, contaminazioni sinfoniche, echi marcatamente Seventies e inaspettate divagazioni new-wave.L’inizialeè disorientante, un’overture orchestrale dalle sfumature epiche con le chitarre in evidenza che non avrebbe sfigurato in apertura di un disco power/prog metal.è più vicina al combo che abbiamo imparato ad apprezzare dodici mesi fa, a cavallo tra sonorità marziali e melodie beatlesiane.è una traccia semplice, lineare, a tratti alternative, dal break arioso con unprotagonista dietro al microfono.è il primo brano davvero “metal” del lotto, conimpegnato a picchiare come un fabbro, e contrasta con la successiva, canzone morbida e sinistra a metà strada tra i Genesis post-Gabriel e i Pink Floyd di. La title-track ci fa fare un tuffo negli anni del synth-pop, mentrepresenta melodie semplici e orecchiabili incastonate in un arrangiamento ricco ed elaborato. La breve, drammatica e romantica, prelude a, lungo e solare brano profondamente radicato nei primi Anni Settanta (qui si percepiscono i trascorsi dialla corte di). Il groove diè coinvolgente, grazie a una scrittura accessibile e non troppo cervellotica, e sfocia nella lentadalle sfumature pop (sulla falsariga di, epilogo del primo capitolo del trio).è un disco profondamente diverso dall’esordio, molto eterogeneo, forse meno organico, ma sicuramente più coraggioso, a dispetto delle tematiche sempre spinose trattate (religione, politica, mass-media, ambiente). Non tutto mi ha entusiasmato (in particolare mi ha sorpreso la “piega sinfonica” dell’opera), ma è fuori discussione che ci troviamo di fronte a un buon lavoro.