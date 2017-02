Sarà il periodo non proprio entusiasmante (sia a livello personale che di uscite discografiche) ma questoè probabilmente l’unico disco disolista che ho apprezzato davvero e che certamente riascolterò ancora in futuro.Il concept della rock star in declino (anche se un po’ abusato negli anni) ha sempre un suo fascino e l’eclettico artista britannico ha pensato di darne una lettura moderna coinvolgendo per l’occasione anche un cospicuo numero di ospiti.Non c’è metal qui, nemmeno l’ombra. C’è qualche deviazione elettrica, quella sì, ma soprattutto tanto prog romantico e raffinato, nella miglior tradizione. L’inizialepresenta già tutti i timbri tipici dell’estetica progressiva: i bass pedals (forse qualche “defender”, scorrendo i credit degli album di, è incappato nella parola “Taurus” ogni tanto), il mellotron, le chitarre a 12 corde, il flauto (qui suonato da).si sorregge su morbidi arrangiamenti d’archi, sintetizzatori Seventies, il pianoforte die un’elegante parte strumentale rarefatta e ben architettata. Insentiamo echi di King Crimson e del Bowie più sperimentale (sarà l’immaginario di Ziggy Stardust, ma l’ho percepito spesso il compianto artista tra le note di questo full-length), prima dell’elaboratissima, dal piglio sinfonico alla Barclay James Harvest.è meno riuscita: una pinkfloydiana(pure le armonie sono simili) infinita e rallentata che sfocia nell’ansiogena title-track di scuola Van Der Graaf Generator (epoca). L’apice dell’album è probabilmente, dall’inizio struggente guidato dal violino die dall’evoluzione più vicina ai Genesis e alle cose più ruvide dei Porcupine Tree (al banco di regia c’è, compagno dinegli indimenticati No-Man, e come sempre superlativo nel rendere giustizia alla performance di tutti i musicisti presenti).chiude l’opera in modo sussurrato, con il guest(Jethro Tull) a impreziosire la traccia con un suo solo di flauto.Sentitamente consigliato.