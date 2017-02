Tornano da queste parti gli, dopo quel "Cup of Mud", dove la formazione bulgara aveva recuperato i brani del loro primo demo. "" è quindi il vero seguito dell'esordio discografico "Insemination" (uscito nel 2010) ed ha il compito di presentarci quello che sono oggi gli Eufobia.Una Death Metal band.E lo erano anche prima, ma ora grazie a brani come l'isterica opener "" o la trasheggiante "", riescono a essere una Death Metal band migliore rispetto al passato.Musicalmente il loro songwriting riesce ad inglobare, Thrash & Death, Metalcore e Hardcore, provvedendo a brani spigolosi, brutali e, direi, caotici, soprattutto nel comparto vocale, affrontato al limite isterismo, per quanto anche le chitarre dinon cerchino praticamente mai l'appeal melodico, ma si limitino ( e non è certo poca roba...) a tiare feroci rasoiate.Infatti, un po' a sorpresa, scopriamo degliche non hanno paura di provare a variare sul tema, ad esempio, in occasione di "", che mostra un approccio particolare con toni quasi Punk Core, o su "" quando mettono fugacemente il naso in territori voivodiani, soluzioni rintuzzate dalla velocità ritmica messa in mostra su "" e dalla brutalità di "".In definitiva, nulla di clamoroso, ma il potenziale deglista iniziando a venir fuori. E con prepotenza.Ci aspettiamo una ulteriore crescita in occasione del loro prossimo lavoro.I was born toHear me while I... none shall hear a lieandare taken by the willBy divine right hail and