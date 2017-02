Baccano norvegese come non se ne sentiva da mesi.Echi di mercurio non dilatato.Avventure grafiche extradegne ...Che il freddo aguzzi l'ingegno è ovvio come l'acqua calda,spesso, come il "core" reso metallo di ufficio.La proposta nevralgica, post-irata, post-riflessiva, attrezzata e caratterizzata massicciamente, quanto a mescola degli ingredienti base,è discutibile.Le proprietà dei mischioni temperati pare piacere ai media. Ovvio?Mi pare (eccome).Ma cosa c'è oltre l' Hot(postcore) e il Cold(core) in questo Sibiir?Poco: tecnica e forma-canzone.Attorno, invece, N date, e, uffici che riorganizzano "stampa", serate etc. Ben... è.Tesi... i 5 'Osloenser' riconoscono i destini dei popoli incastrati nel Potere e ,quindi, negli eccessi di topi... (tempi)Non so, da qui, se abbiano stomaco e liriche per paperi maove le chitarre tramino "Vie" e gli urli "liberazioni"una qualche angoscia r-esistente e lesiva rimane tra i veicoli stessi della società, sino alle tracce e nel prodotto finito (tempi)(Faber)