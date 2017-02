Quella che alla prima impressione, basata solo sul titolo e l'artwork, poteva sembrare una proposta all'insegna del Black o quanto meno sul versante più estremo del Metal, rivela invece un'anima sì oscura ma orientata al Doom più classico. E di quello fatto pure bene, con i, alla seconda uscita discografica (dopo l'EP "Under Carpathian Sun" del 2015), la prima sotto le insegne della, che sanno svariare sul tema, con un marcato flavour epico e gothic a serpeggiare lungo le loro canzoni, e che questo terzetto tedesco riesce ad esprimere al meglio proprio in conclusione del disco, con la sontuosa "", in grado di unire e far funzionare epicità, toni marziali e solenni, senza dimenticarsi di una spolverata di Metal Classico.Certo, non sempre il tutto funziona alla perfezione, infatti, "" o "" (per quanto quest'ultima inizialmente abbia portato alla mente ai primissimi Moonspell) sono meno propositivi di altri episodi, come la lisergica e teatrale titletrack o la più heavy "", due brani accomunati anche dall'inserimento di quelle parti narrate cui ifanno spesso ricorso, che sono in grado di fare la differenza.L'unico aspetto su "" che non soddisfa appieno è il cantato di, soprattutto nei passanti cantilenanti dove (come su "") talvolta ricorda un Robert Smith che si sforza di essere cattivo ed ossianico, guardando (da lontano... ) a Messiah Marcolin.Ma si tratta di quisquilie: "" è un disco in grado di attirare attenzioni e suscitare curiosità.I was born toHear me while I... none shall hear a lieandare taken by the willBy divine right hail and