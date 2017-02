Sei anni di mancanza dalle scene dal loro debutto (autoprodotto) sulla lunga distanza per gli spagnoliche, dopo aver trovato il supporto di una label come la, danno alla luce questo "", un disco che presenta non pochi difetti tra cui spicca enorme l'assoluta mancanza di personalità.In effetti i Far'n'Hate potrebbero essere confusi con miliardi di altri gruppi metalcore/modern metal (che poi con questa nomenclatura pare che il metallo moderno sia equivalente ad una bassa qualità...), non foss'altro che la voce, in ogni sua modulazione, non sia propriamente un granchè e che le parti "estreme" pecchino totalmente di fantasia ed efficacia, lasciando il compito di colpire unicamente alla produzione e qualche riff copia-incollato ed ultra compresso.Non funziona così.Piacevoli i chorus melodici e qualche bel fraseggio chitarristico ma se la parte "violenta" manca beh, si perde tutta l'alternanza su cui si fonde il metalcore e tutto quello che ci gira intorno, anche perchè come detto la voce risulta totalmente inadeguata, troppo leggera e "giovanile" lo scream, troppo timido e tremolante quella pulita.Pessimi? No, ma manco meritevoli, in giro ce ne sono a manciate di band più meritevoli. Ma se siete patiti del genere e non siete troppo schizzinosi magari potrebbero farvi passare una piacevole mezzoretta, che poi è praticamente la durata del disco.Forse dandosi al melodic death metal il risultato sarebbe migliore, e non sono ironico, dato che le melodie sono le uniche cose che funzionano ed un growl decente lo sanno fare quasi tutti.