Raramente mi sono trovato ad ascoltare una band con un suono cosi profondamente evocativo!Dimenticatevi Black Sabbath, Pentagram, Candlemass etc, la capacità di questi( qui al loro secondo full length ) di creare atmosfere lugubri, catacombali, ricche di arcana spiritualità che sfociano in un vero e proprio culto del Doom, è davvero unica.Il trio si muove nelle nebbie della natìa Irlanda, tra ritii magici, evocazioni al Maligno, falò purificatori che ardono nella notte, venti gelidi che soffiano minacciosi e cupi rintocchi di campane. Vi sembrerà di accompagnare le vittime al Gallow Pole, tra torce che illuminano la notte lanciando ombre sinistre sui muri e processioni di gente dolorosa che invoca Satana.Satana che viene evocato nella riuscitissima cover dei Venom "" qui ancora più malvagia dell'originale col basso che sfuma accennando a, o nella lunghissima (13 minuti) e pachidermica "". Sublimi ambientazioni piene di effetti orrorifici li abbiamo nella titletrack, nella suggestiva "e nella lunga suite "", tutti strumentali che vi inchioderanno alla sedia trasportandovi nelle desolate terre iralndesi poco prima che il boia compia il suo sporco lavoro. La più sostenuta "" dal riff tipicamente heavy metal, è un altro gioiellino in un lavoro egregiamente prodotto e suonato che in 36 minuti concentra cupezza, malvagità, suoni marci, vocals sgraziate ed evocative. Se volete trovare il vero "", fatevi vostro questo, non dovete cercare altrove.