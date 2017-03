Che gli Opeth dain poi abbiano lasciato un vuoto nel metal estremo è cosa nota. Che ipossano colmare questo vuoto è presto per dirlo, ma di sicuro questoha tutti quegli elementi che hanno lanciato gli svedesi e, cosa fondamentale, anche qualcosa in più.Il death-prog tecnico della formazione spagnola ha un approccio un po' più diretto e più vicino ai pionieri Edge Of Sanity che ade soci, ma ha comunque la capacità di creare momenti di rara intensità unendo strumenti elettrici ed acustici (è il caso). Ma non finisce qui: i nostri hanno anche groove e sanno rendere fluidi brani insidiosi in quanto ricchi di cambi di tempo e dinamica (si ascolti, dedicata a, dove sentiamo per la prima volta la voce pulita). Gli Opeth si sentono maggiormente nella successiva, brano costruito sul contrasto tra riff serrati e claustrofobici e aperture melodiche marcatamente prog.spicca per gli elementi thrash e per le sfumature quasi latin (probabilmente mutuate dalla terra natale del combo) e prelude a, traccia dal piglio nordico con unsugli scudi. La chicca dell'album si intitola(ispirata al romanzodi), nove minuti stracolmi di idee che vanno da paesaggi sonori più eterei/ambient a cervellotici, ma riusciti, intrecci vocali/strumentali con le chitarre diin primo piano. La più breve e linearesfocia nella sorprendente, episodio la cui prima metà potrebbe tranquillamente provenire da un album die che poi prende una piega death più canonica, prima "dell'armistizio di genere" che conduce alla fine dell'album.Aimanca la continuità (l'ultimo album è del 2012), perché i numeri per "fare il botto" ce li hanno tutti: lo facciamo un altro dischetto nei prossimi due anni o no?