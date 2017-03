è uno tra gli album più ansiogeni che io abbia sentito negli ultimi tempi. Saranno i testi (malinconici, a tratti atroci, mi hanno ricordato i Leprous), saranno le sonorità (un ibrido black/doom/prog/avantagarde dalle dinamiche esplosive), ma questi, al debutto su, di sicuro non lasciano indifferenti.è la quiete prima della tempesta, e la tempesta risponde al nome di, dieci minuti di follia, musica e parole a cavallo tra death e doom che stordiscono, intramezzati da pochi e coerenti momenti più morbidi e da inaspettate incursioni blast-beat. La furia degli americani non si placa nemmeno con la successiva, dove le armonie spigolosissime enfatizzano il cantato disperato di, vero e proprio istrione dietro al microfono.attacca subito, e, tra momenti più suggestivi e accelerazioni brucianti, aggiunge alcuni elementi post e noise, soprattutto nell'utilizzo degli effetti per chitarra di. La conclusiva, paradossalmente, è più vicina ai canoni estremi tradizionali, progressiva nella struttura ma "pure black" nelle timbriche.Personalmente sono rimasto molto colpito da questo full-length, anche se sono certo che i margini di miglioramento non manchino (tanto per dire, io snellirei i brani per aumentarne l'impatto): il 7 d'incoraggiamento ci sta tutto...