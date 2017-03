A.D. 1247. In una tomba situata in quella che una volta avrebbe dovuto essere la città di Babilonia, viene recuperata una pergamena scritta dal Creatore in persona che parla di un mondo sconosciuto alla civiltà,, una specie di Purgatorio dove si svolgono le vicende di questo...Ricorda niente? Massì suvvia, siete esperti in materia. Eccoci davanti all'ennesimo concept/polpettone power metal, ricco di ospiti (a lato potete vedere l'elenco completo) prodotto nientepopodimeno che da(ex-Helloween, Masterplan) e da(Primal Fear, Doro, Volbeat).Il norvegese(un"de noantri") non ha badato a spese e ha dato vita a un progetto ambizioso che farà la gioia dei nostalgici dei bei tempi che furono ma che al contempo suscita più di una perplessità...Sarò franco, sono stufo di tanti cliché. Non ce la faccio più ad ascoltare intro sinfonici con tonnellate di cori in latino (), cavalcate heavy-power di chiara ispirazione teutonica (), ballate zuccherose (), citazioni che rasentano il plagio (fa il verso ascippa la strofa a, la sopraccitatasembradegli Edguy), mega-suite finali di chiusura del full-length (e pure la titletrack non è che si distingua molto da).Ma c'è un "ma". Anche se glinon fanno niente che non sia già stato fatto da altri prima di loro (e, permettetemi, meglio di loro), pare che il mercato continui a desiderare dischi siffatti (altrimenti non ne uscirebbero così tanti), per cui non si può non tenerne conto e non si può far finta che non sia vero. Ecco perché devo/voglio concedere una sufficienza "politica": in fondo sapete perfettamente cosa state comprando con largo anticipo (cover e tracklist lasciano spazio a pochi dubbi).Chiudo con una citazione di. Profetico.