Interessantissimo power trio proveniente dalla Lousiana, questiportano una ventata di freschezza nel genere sludge, southern di cui sono fautori. Infatti ciò che li rende particolari è la commistione fra il classico sludge, il metal tradizionale ( soprattutto di stampo ottantiano ) , il doom alla Black Sabbath e l’hard rock piu’ arcigno. Sa a tutto ciò aggiungiamo una forte dose di sano groove potete immaginare il risultato finale, un album assolutamente energico, frizzante, innovativo. Tra l’altro potremmo pure definirlo un concept, dato che le liriche ci parlano di un viaggio concettuale, mitologico tra i confini del tempo e della coscienza che porta all’inesorabile vuoto finale. La voce di Shawn Tucker, anche seconda chitarra, è narrativa e dura allo stesso tempo, sognante in alcuni casi, coinvolgente in altri ma sempre molto duttile per il genere proposto, il riffama di J.Ogle e dello stesso Tucker è duro, deciso, ricco di arpeggi che si tramutano in riff elettrici ( lo strumentale d’apertura “”,), di note ed atmosfere alla Sabbath ( “, la bellissima “” che rimanda a Children Of The Grave ), di pennate metal ( “” ) e hard rock ( “”, “”). La sezione ritmica ci delizia con una prova lineare ma allo stesso tempo ricca di cambi di tempo, cosa piu’ unica che rara nel genere, e frequente è l’uso del pianoforte ad arricchire la componente melodica, la dolcissima “” ne è la prova, che non ci abbandona in nessuna delle 12 composizioni, la lunga “” che chiude il lavoro è un po’ la summa dell’Electric Age sound, ricco di atmosfere, cambi, passaggi acustici e sferzate metal. L'album è mixato e masterizzato da Christopher "Zeuss" Harris (Queensryche, Crowbar e Rob Zombie) che anche qui riconferma le sue doti di grande tecnico del suono tirando fuori il meglio dalla band. Pur essendo attivo da 4 anni, “” è il debut album di un gruppo da tenere assolutamente d’occhio,