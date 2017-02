” era stato uno dei dischi rivelazione del 2014, rivelando al mondo la bravura degli svizzeriA distanza di tre anni riecco i nostri con questo “” che riprende quasi pedissequamente temi e stilemi del predecessore.Chiariamo subito che isanno scrivere canzoni emozionali, nostalgiche, pregne della malinconia tipica dei paesaggi autunnali propri della Svizzera più bucolica, e da questo punto di vista sono sicuramente una band valida e a modo proprio originale.Lo shoegaze rock dei nostri, tuttavia, rispetto al disco precedente non solo non ha fatto passi avanti, ma ne mantiene i difetti che, se su un debutto possono essere tollerati, sul secondo disco valgono ad inficiarne la bontà.Quali sono questi difetti? Una certa ripetitività della proposta che porta le canzoni ad assomigliarsi un po’ tutte, anche grazie alla prova un po’ monocorde del singer, e l’eccessiva durata del disco, quasi un’ora, che inevitabilmente può condurre a noia.Poi è chiaro che pezzi come “” e “” sono su un livello quasi eccelso, ma non mi sento di incensare un disco che, sebbene prodotto e suonato bene, non si sposta di un millimetro dal già sentito.Poi è chiaro che gli amanti delle melodia struggenti ed emozionali troveranno qui pane per i loro denti, ma a mio avviso bastava “”.