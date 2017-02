Ildegliera un gran bel disco. Eravamo nel 2003 e il disco, che pescava a piene mani da tutte le emanazioni del doom (stoner, psichedelia, sludge, funeral) contaminato con vibrazioni noise/ambient e immerso in un bagno di oscurità, mi conquistò subito.Nel corso del tempo ho poi un po’ perso di vista la band e me la ritrovo qui, al sesto disco, il qui presente “”.Ad oggi la band ha perso parecchie influenze del debutto, asciugando il suono e omologandolo verso uno stoner/sludge di pregevole fattura ma alquanto privo di originalità, almeno per chi ha già ascoltato bands comeedTuttavia “” recupera un po’ di marciume sonoro che fino a quel momento aveva latitato, avendo preferito la velocità e l’urgenza esecutiva, con i riffoni diin bella mostra.Ad ogni modo la seconda parte del disco è nettamente migliore della prima, contribuendo ad innalzare la prestazione del trio newyorchese. “” svetta per intensità, fino a sfibrare l’ascoltatofre, anche grazie al lungo minutaggio, mentre la conclusiva “” è un lungo arpeggio malinconico che sfocia in un riverbero white noise con spoken word.Il giudizio definitivo è comunque positivo anche se dopo 7 anni dall’ultimo disco era lecito aspettarsi decisamente di più