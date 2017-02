Inutile girarci attorno, per i loro tanti(tra cui il sottoscritto …) è veramente difficile immaginare i Great White privi dalla voce pastosa e passionale di, e questo anche se la parabola artistica della“originale” è proseguita onorevolmente anche senza il suo fondamentale contributo.E’ inevitabile, dunque, pur non apprezzando particolarmente questi fenomeni di “sdoppiamento“ dei gruppi musicali (Ratt, Queensryche, …), affrontare il primo parto sulla lunga distanza della “sua” versione dellocon molta curiosità, unita a una cospicua dose di diffidenza.E allora diciamo subito che “” è un disco abbastanza godibile, che ile la tecnica scorrono ancora copiosi nella laringe die negli strumenti dei suoi(tra cui il suo storico, qui impegnato con chitarra e tastiere) e che l’entusiasmo non si è ancora spento nell’animo di questo espertoInsomma, la “pinna” di questo rinnovato pescecane californiano costituisce ancora una garanzia di competenzae incute tuttora un certo “timore” nei tanti concorrenti del settore, dando prova che certe “cose” non si dimenticano e allo stesso tempo possono non finire sommerse dallaIl disco suona contagioso, intenso (soprattutto in alcuni testi), parecchio divertente e “libero”, trasmettendo le sensazioni che verosimilmente sono state provate dai protagonisti durante la lavorazione dell’opera … in quest’ottica, accanto all’emozionante e pulsante fervoredell’”, nel programma troverete le scossedella notturna “” e della sbarazzina e Aerosmith-” (che piacerà altresì ai “nostalgici” di “”), ma anche inconsuete scorie(!) in "”, reminiscenze barocche di Beatles e Queen nella, un pizzico di The Who nell’infettiva e cangiante “” e addirittura vaghi baglioriin “”.” e “” sono frammenti sentimentali discretamente ispirati, “” mescola con buongustoe B.O.C. e mentre, in chiusura dell’albo, scorrono le note del“a cappella” “”, non si può far altro che concludere che ivanno accolti con favore, dimostrandosi un esempio di come il “passato”, anche il più “ingombrante” e irripetibile, non debba necessariamente rappresentare un impedimento al continuare a proporre buona musica.