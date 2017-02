Non conoscevo i, già artefici di un apprezzatoautoprodotto (“”), ma è stato sufficiente l’ascolto di “”, fascinosadel secondo “” per essere completamente conquistato dalle seducenti atmosfere di gotico paganesimo che impregnano la musica e i testi di questo valente gruppo lombardo.La presenza della voce dide L'impero delle Ombre,del processo per stregoneria in note che apre il disco, contribuisce a rendere veramente catalizzante il pezzo e tuttavia anche il resto del programma, marchiato dall’ugola flessuosa e conturbante die dalle chitarre ossianiche e ammalianti di, garantisce ottime vibrazioni a tutti i cultori delpiù melodico e avvolgente.Trasportati in un clima magico e occulto, vedrete “” (parafrasando la traduzione dal latino del titolo dell’opera) sui vostri sensi, irrimediabilmente irretiti dalla litania ritualistica della, dalle insinuanti suggestionidi “” e della lunga (forse appena un po’ troppo …) e cangiante “”, e dalle reminiscenze celtico-gaeliche di “”.Si continua con gli arcani ed enfatici affreschi strumentali di “”, l’incantevole “” è un’altra testimonianza, dopo il fenomenale atto d’apertura, del carisma irresistibile dellae la liturgica “”, a dispetto del titolo in italiano, ripropone lo stesso tema solo in minima parte, deludendo leggermente chi come il sottoscritto ama in maniera particolare queste soluzioni lessicali autoctone e ritiene iabilissimi interpreti di una scelta espressiva tanto rischiosa quanto appagante.Con la leggiadra “” e la pulsante e plumbea “” si chiude un lavoro davvero intrigante, da consigliare senza remore agli estimatori di Blood Ceremony, Coven e Inkubus Sukkubus, e che ci consegna una band di primo piano nel ricco panorama delesoterico.