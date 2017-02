Oggi le “distanze” (anche nei confronti della nostra amata) si sono effettivamente assottigliate parecchio, ma è innegabile che in Europa sono ancora gli scandinavi “a farlo meglio” o comunque a sfornare continuamente rivelazioni di notevole valore … ovviamente stiamo parlando dimelodico e gli svedesiinterpretano assai bene il ruolo di promettente gruppo “emergente”, capace di trattare con innata sensibilità e classe la materia sonora di naturaFormata nel 2012 da(ex-Roulette),(ex-Airborn),(ex-Anacondah) e(ex-L.A.C.K.), con unacompletata da lì a breve da(ex-Razamanaz, fratello didi Snakes in Paradise, Revolution Road, …), lanordica propone un esordio sulla lunga distanza piuttosto gradevole, magari non straordinariamente “carismatico” e tuttavia ben congeniato e melodicamente attraente.Ed ecco che se l’apertura di “”, affidata alla Bad English-” predispone in maniera favorevole all’ascolto, tocca alla successiva ““ dimostrare tutte le importanti potenzialità del quintetto, impegnato a mettere a disposizione dell’astante un brano dotato di grandissima suggestione emotiva.Intense vibrazioni le procura anche una pomposa e melodrammaticae buone notizie arrivano pure dalla sferzata di energia cagionata dalla sbarazzina “” (caratterizzata davagamente Boston-), dalla notturna “” (con qualcosa di Europe e Bon Jovi nell’impasto sonico) e dalla sofisticata ariosità di “”.” è una romanticheria leggermente epidermica, mentre colpiscono decisamente più nel segno l’incedere contagioso edi “”, le vaporose armonizzazioni di “” e la belladi “”, che concede un altro momento di sicura presa a un programma di egregio livello complessivo.Appuntiamoci fin da ora il nome degli… la concorrenza (anche “interna” …) è agguerrita e abbondante e tuttavia i mezzi per eccellere, aggiungendo alle virtù attuali un pizzico di ulteriore temperamento, ci sono tutti.