Il debutto dei belgi, rilasciato dalla Vàn Records, etichetta che è sempre sinonimo di qualità, è un album interessante nel suo essere molto particolare e, in qualche modo distante, dalle classiche atmosfere "metal".I cinque lunghi brani che compongono l'album, al quale partecipa in qualità di co-autore, Albin Julius dei Der Blutarsh, uniscono una forte caratterizzazione psichedelica, di matrice space rock, con le atmosfere oscure del doom (Black Widow), della dark music e della drone music, il tutto all'insegna di un approccio quasi cinematografico, spesso sembra di ascoltare una colonna sonora, e di una atmosfera notturna che marcano a fondo la proposta di un gruppo "diverso".Certamente seguire composizioni che superano anche i 20 minuti non è "impresa" semplice, ma l'ossessiva ripetizione delle partiture, i loop sintetici che squarciano le intuizioni più classicamente rock, l'uso distorto e possente delle sei corde (il gruppo adopera ben tre chitarristi) e gli sporadici interventi di voce femminile sono tutti elementi che rendono la miscela dei belgi comunque variegata ed in grado di tenere distante la noia.è un album dal forte sapore vintage, non per nulla viene rilasciato solo in vinile, e dall'approccio quasi ritualistico che, tuttavia, è in grado di saper "giocare" con idee estreme e reminiscenze che affondano le radici nel nord europa, è un album, a ben guardare, con un'anima ben definita, un'anima lisergica ed inquieta che si contorce e dilata in una musica fatta di emozioni, ascoltate la splendida, e di notti con poche stelle.In una musica, a mio giudizio, non solo molto personale, ma anche molto bella.Scusate se è poco.