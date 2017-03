1989?No, oggi ('16)California? al massimo Florida o Svezia (per quella specie di nostalgici 1.1)?No,Rav-e-nna...Trenta minuti di metal estremo farcito da un pizzico di death grind 'moderno' e di parecchia cura per i particolari.C'è, anche tempo, per urla black core, per plettrate sludge "inpeciate", e, perstand by compositivi (preoccupanti quando i Nostri si sfibrano come lana di vetro ingabbiata fra tacchini indemoniati)Ah, prima che Vi Passi, nella conclusivaci sonointeri minutidi radiofonie oceaniche in cui Marconi prova ad intendersela con ... | per...intenditrici/tori |