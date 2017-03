completa

Mazzate "periferiche". Mazzate a caso nella discarica abusiva... dei nostri crani zeppi.E sto stando bravo!Vi inoltro le ultime dosi odorose prima che si iteri la trasformazione "meccanica" in corso.Chi di Voi abbia a portata di mano i Red Harvest sa cosa intendiamocon...La cosa si fa ancora più truce se si considera:A] provenienza (scandinavia - Halmstad)B] genere suonato ("Sludge anti-core post umanistico")c] le virgolette che son quel che rimane del vuoto di sensi e di vite // le parentesi e le meningi.Grimen è un canto geometrico che arriva dal 'dopo noi': un plesso attorcigliato a sè.Suona ultra distante, quasi '', pregno di canoni meccanici, di clavicole in titanio innervate da bisonti, di cadenze sincopate umili come serve della chiesa, di stridulii cinematografici...è cacofonico -quel poco che guasta- nei passaggi da un climax ad un altro!(meno due decimi)toglietevi dai luoghi delle logiche urbane...